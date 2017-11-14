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14:39 • 6398 просмотра

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14:12 • 22145 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 35229 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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13:18 • 41942 просмотра

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13:14 • 40381 просмотра

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К резолюции по оккупированному Крыму присоединились 40 стран - МИД

К резолюции по оккупированному Крыму присоединились 40 стран - МИД

Киев  •  УНН

 • 9523 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. РК Резолюции по правам человека в аннексированом Россией Крыму присоединились 40 стран в качестве соавторов. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает УНН.

"По состоянию накануне голосования резолюции по оккупированном Крыму присоединились 40 стран в качестве соавторов. Проект документа подтверждает, что между Украиной и Россией существует международный вооруженного конфликта", - сообщил Кислица.

Напомним, сегодня, 14 ноября, запланировано рассмотрение обновленной резолюции по правам человека в включенном Россией Крыма в рамках Третьего комитета Генассамблеи ООН.

В новом документе содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках.

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