К резолюции по оккупированному Крыму присоединились 40 стран - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. РК Резолюции по правам человека в аннексированом Россией Крыму присоединились 40 стран в качестве соавторов. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает УНН.
"По состоянию накануне голосования резолюции по оккупированном Крыму присоединились 40 стран в качестве соавторов. Проект документа подтверждает, что между Украиной и Россией существует международный вооруженного конфликта", - сообщил Кислица.
Напомним, сегодня, 14 ноября, запланировано рассмотрение обновленной резолюции по правам человека в включенном Россией Крыма в рамках Третьего комитета Генассамблеи ООН.
В новом документе содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках.