К резолюции по оккупированному Крыму присоединились 40 стран - МИД

"По состоянию накануне голосования резолюции по оккупированном Крыму присоединились 40 стран в качестве соавторов. Проект документа подтверждает, что между Украиной и Россией существует международный вооруженного конфликта", - сообщил Кислица.

Напомним, сегодня, 14 ноября, запланировано рассмотрение обновленной резолюции по правам человека в включенном Россией Крыма в рамках Третьего комитета Генассамблеи ООН.

В новом документе содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках.