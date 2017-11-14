До резолюції щодо окупованого Криму приєдналися 40 країн - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. До резолюції з прав людини в анексованому Росією Криму приєдналися 40 країн як співавтори. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, передає УНН.
"Станом на переддень голосування до резолюції щодо окупованого Криму приєдналися 40 країн як співавтори. Проект документа підтверджує, що між Україною і Росією існує міжнародний збройних конфлікт", - повідомив Кислиця.
Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада, заплановано розгляд оновленої резолюції з прав людини в включеному Росією Криму в рамках Третього комітету Генасамблеї ООН.
У новому документі міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи наказу Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу і забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами.