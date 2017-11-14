До резолюції щодо окупованого Криму приєдналися 40 країн - МЗС

"Станом на переддень голосування до резолюції щодо окупованого Криму приєдналися 40 країн як співавтори. Проект документа підтверджує, що між Україною і Росією існує міжнародний збройних конфлікт", - повідомив Кислиця.

Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада, заплановано розгляд оновленої резолюції з прав людини в включеному Росією Криму в рамках Третього комітету Генасамблеї ООН.

У новому документі міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи наказу Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу і забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами.