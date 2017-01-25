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К резолюции ПАСЕ предложили поправку относительно выборов на оккупированном Донбассе

К резолюции ПАСЕ предложили поправку относительно выборов на оккупированном Донбассе

Киев • УНН

 • 9641 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Представитель Испании в ПАСЕ Джорджи Хуклы предложил внести в резолюцию ПАСЕ поправку о проведении выборов на оккупированной территории Донбасса. Об этом в эфире "112 Украина" заявила народный депутат-член украинской делегации ПАСЕ Елена Сотник, передает УНН.

"Хуже всего то, что в ходе обсуждения, как компромисс со стороны одного из докладчиков, в частности Джорди Хуклы, это представитель Испании, группа либералов, он во время обсуждения предложил свою устную поправку, которая тоже будет голосоваться в зале. Этой устной поправкой он фактически вносит в резолюцию неоднозначную формулировку, что жители оккупированных территорий должны принять участие в выборах",- сообщила Е.Сотник.

По ее словам, в поправке не указано, о каких именно выборах идет речь и когда они должны состояться. По мнению Е.Сотник этой поправкой можно будет в будущем манипулировать. Она добавила, что не будет голосовать за резолюцию ПАСЕ, если данная поправка там останется.

"Критическим для нас (на заседании комитета ПАСЕ – ред.) был вопрос будет ли в тексте резолюции давление на Украину по поводу выполнения Минских договоренностей и по поводу имплементации специального статуса Донбасса. Так вот, не удалось нам убедить Комитет в том чтобы их вообще исключить (из резолюции – ред.)", - сказала Е.Сотник.

Кроме того, по ее словам, украинской делегации не удалось заменить данные поправки на более мягкие, где была бы исключена норма имплементации специального статуса Донбасса.

"На сегодняшний день эта поправка остается и мы еще будем за них бороться в зале",- сказала Е.Сотник.

Как сообщал УНН, ПАСЕ сегодня рассмотрит 24 поправки к резолюции по Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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