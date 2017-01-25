До резолюції ПАРЄ запропонували поправку щодо виборів на окупованому Донбасі

"Найгірше те, що в ході обговорення, як компроміс з боку одного із доповідачів, зокрема Джорді Хукли, це представник Іспанії, група лібералів, він під час обговорення запропонував свою усну поправку, яка теж буде голосуватися в залі. Цією усною поправкою він фактично вносить у резолюцію неоднозначне формулювання, що жителі окупованих територій мають прийняти участь у виборах",- повідомила О.Сотник.

За її словами, у поправці не вказано, про які саме вибори йде мова і коли вони мають відбутися. На думку О.Сотник цією поправкою можна буде у майбутньому маніпулювати. Вона додала, що не голосуватиме за резолюцію ПАРЄ, якщо дана поправка там залишиться.

"Критичним для нас (на засіданні комітету ПАРЄ – ред.) було питання чи буде в тексті резолюції тиск на Україну з приводу виконання Мінських домовленостей і з приводу імплементації спеціального статусу Донбасу. Так от, не вдалося нам Комітет переконати в тому щоб їх взагалі виключити (з резолюції – ред.)", - сказала О.Сотник.

Крім того, за її словами, українській делегації не вдалося замінити дані поправки на більш м'яку, де була б виключена норма імплементації спеціального статусу Донбасу.

"На сьогоднішній день ця поправка залишається і ми ще будемо за них боротися в залі",- сказала О.Сотник.

Як повідомляв УНН, ПАРЄ сьогодні розгляне 24 поправки до резолюції щодо України.