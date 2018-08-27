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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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К посольству США в Киеве несут цветы в память о Маккейне

Киев • УНН

 • 29597 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. К посольству Соединённых Штатов Америки в Киеве неравнодушные люди приносят цветы и зажигают свечи. Так они отдают дань умершему американскому сенатору Джону Маккейну, передает корреспондент УНН.

К посольству США в Киеве несут цветы в память о Маккейне

Возлагать букеты цветов люди начали еще со вчерашнего дня. Местом траура стала каменная плита с надписью "Посольство США". Возле нее стоит портрет сенатора Маккейна в окружении цветов и свечей.

Стоит отметить, что в Facebook создано событие для чествования памяти американского политика. По словам организаторов, возложение цветов продлится с сегодняшнего дня до 30 августа.

Как сообщал УНН, 25 августа американский сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн, у которого была диагностирована опухоль мозга, умер в возрасте 81 года.

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