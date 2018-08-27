До посольства США у Києві несуть квіти у пам'ять про Маккейна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. До посольства Сполучених Штатів Америки у Києві небайдужі люди приносять квіти та запалюють свічки. Так вони віддають шану померлому американському сенатору Джону Маккейну, передає кореспондент УНН.
Покладати букети квітів люди почали ще відучора. Місцем жалоби стала кам’яна плита з надписом "Посольство США". Біля неї стоїть портрет сенатора Маккейна в оточенні квітів та лампадок.
Варто зазначити, що у Facebook створена подія для ушанування пам’яті американського політика. За словами організаторів, покладання квітів триватиме від сьогодні до 30 серпня.
Як повідомляв УНН, 25 серпня американський сенатор-республіканець від штату Арізона Джон Маккейн, у якого було діагностовано пухлину мозку, помер у віці 81 року.