К ослаблению карантина не готовы 8 областей и город Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. По состоянию на 8 августа не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 8 областей Украины и город Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев, а также оккупированные Севастополь и АР Крым - из-за отсутствия данных.
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Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано два антирекорда по распространению COVID-19 - это количество зафиксированных новых случаев и количество госпитализированных.