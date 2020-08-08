В Україні за добу зафіксовано два антирекорди щодо поширення COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. В Україні за минулу добу зафіксовано два антирекорди щодо поширення COVID-19 – це кількість зафіксованих нових випадків та кількість госпіталізованих. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні черговий антирекорд. Антирекорд щодо кількості людей, які захворіли — 1 489, такої кількості в Україні ще не було. Також антирекорд щодо кількості людей, які госпіталізовані — це люди, які мають важкий перебіг хвороби або середньої важкості, які потребують відповідної госпіталізації. Також велика кількість людей, які пішли з життя, за останню добу зафіксовано — 27 летальних випадків”, — зазначив він.
За його словами, спостерігається дуже суттєве погіршення ситуації.
“Я буду звертатися до колег, які контролюють всі наші заходи. Я буду звертатися, як міністр за посиленням контролю, за посиленням контролю за всіма правилами, що встановлені у нашій країні, за всіма обмежувальних заходами”, — додав Степанов.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.