В Україні за добу зафіксовано два антирекорди щодо поширення COVID-19

“На сьогодні черговий антирекорд. Антирекорд щодо кількості людей, які захворіли — 1 489, такої кількості в Україні ще не було. Також антирекорд щодо кількості людей, які госпіталізовані — це люди, які мають важкий перебіг хвороби або середньої важкості, які потребують відповідної госпіталізації. Також велика кількість людей, які пішли з життя, за останню добу зафіксовано — 27 летальних випадків”, — зазначив він.

За його словами, спостерігається дуже суттєве погіршення ситуації.

“Я буду звертатися до колег, які контролюють всі наші заходи. Я буду звертатися, як міністр за посиленням контролю, за посиленням контролю за всіма правилами, що встановлені у нашій країні, за всіма обмежувальних заходами”, — додав Степанов.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.