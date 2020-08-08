У МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

“Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у місті Київ — 200, Одеській області — 165, Львівській області — 154, Харківській області — 134”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на ранок 8 серпня зафіксовано новий антирекорд — вже 79 750 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових — 1489.