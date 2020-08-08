У МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. За останню добу найбільшу кількість випадків захворювання на COVID-19 було зафіксовано у місті Києві, Одеській, Львівській та Харківській областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у місті Київ — 200, Одеській області — 165, Львівській області — 154, Харківській області — 134”, — зазначив він.
Нагадаємо, в Україні на ранок 8 серпня зафіксовано новий антирекорд — вже 79 750 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових — 1489.