В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. За последние сутки наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано в городе Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в городе Киев - 200, Одесской области - 165, Львовской области - 154, Харьковской области - 134", - отметил он.
Напомним, в Украине на утро 8 августа зафиксирован новый антирекорд - уже 79 750 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1489.