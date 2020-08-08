В Украине за сутки зафиксировано два антирекорда по распространению COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Украине за минувшие сутки зафиксировано два антирекорды по распространению COVID-19 - это количество зафиксированных новых случаев и количество госпитализированных. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"На сегодня очередной антирекорд. Антирекорд по количеству людей, заболевших - 1489, такого количества в Украине еще не было. Также антирекорд по количеству людей, которые госпитализированы - это люди, которые имеют тяжелое течение болезни или средней тяжести, требующих соответствующей госпитализации. Также большое количество людей, которые ушли из жизни, за последние сутки зафиксировано - 27 летальных случаев", - отметил он.
По его словам, наблюдается очень существенное ухудшение ситуации.
"Я буду обращаться к коллегам, которые контролируют все наши мероприятия. Я буду обращаться, как министр по усилению контроля за усилением контроля по всем правилам, которые установлены в нашей стране, по всем ограничительным мерам", - добавил Степанов.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.