До послаблення карантину не готові 8 областей та місто Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Станом на 8 серпня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 8 областей України та місто Київ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Волинська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Рівненська, Харківська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ, а також окуповані Севастополь та АР Крим - через відсутність даних.
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Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано два антирекорди щодо поширення COVID-19 – це кількість зафіксованих нових випадків та кількість госпіталізованих.