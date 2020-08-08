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До послаблення карантину не готові 8 областей та місто Київ

До послаблення карантину не готові 8 областей та місто Київ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Станом на 8 серпня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 8 областей України та місто Київ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Волинська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Рівненська, Харківська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ, а також окуповані Севастополь та АР Крим - через відсутність даних.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Черговий антирекорд: в Україні виявлено вже понад 79,7 тис. випадків COVID-19, за добу - 1489

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано два антирекорди щодо поширення COVID-19 – це кількість зафіксованих нових випадків та кількість госпіталізованих. 

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