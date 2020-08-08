До послаблення карантину не готові 8 областей та місто Київ

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Волинська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Рівненська, Харківська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ, а також окуповані Севастополь та АР Крим - через відсутність даних.

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано два антирекорди щодо поширення COVID-19 – це кількість зафіксованих нових випадків та кількість госпіталізованих.