В Польшу из Украины прибыли на лечение еще 30 онкобольных детей - Зеленская

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 34769 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 130318 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 78569 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 111742 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 146654 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 158717 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 349929 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 138820 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 124943 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 429657 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.2м/с
51%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 60634 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 70195 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 69978 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 59802 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 57034 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 130318 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 349929 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 352230 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 429657 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 402372 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 17869 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 23794 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 97373 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 129647 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 148773 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

В Польшу из Украины прибыли на лечение еще 30 онкобольных детей - Зеленская

Киев • УНН

 • 121376 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Из Украины в Польшу сегодня прибыло еще 30 онкобольных детей для прохождения лечения. Об этом сообщила в Facebook первая леди Украины Елена Зеленская, пишет УНН.

В Польшу из Украины прибыли на лечение еще 30 онкобольных детей - Зеленская

Цитата

“30 детей прибыли в Республику Польша в сопровождении восьми бригад скорой помощи из Польши, Германии и Чехии”, - написала Зеленская.

Детали

Она также рассказала историю Паши, сына украинского военного, у которого перед войной обнаружили редкую онкологию.

“Паша попал в "рейс жизни" - когда через Львов, больных детей отправляют для продолжения специального лечения в Польшу, а при необходимости - дальше в лучшие клиники Европы и мира”, - сообщила первая леди.

Напомним

Первая леди Елена Зеленская ранее обратилась к миру, чтобы напомнить - “каждый день нашей борьбы увеличивает цену, которую Украина платит за сохранение европейских ценностей”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$60.23
Bitcoin
$77,479.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,061.89
Ethereum
$1,481.74