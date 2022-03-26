В Польшу из Украины прибыли на лечение еще 30 онкобольных детей - Зеленская

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“30 детей прибыли в Республику Польша в сопровождении восьми бригад скорой помощи из Польши, Германии и Чехии”, - написала Зеленская.

Детали

Она также рассказала историю Паши, сына украинского военного, у которого перед войной обнаружили редкую онкологию.

“Паша попал в "рейс жизни" - когда через Львов, больных детей отправляют для продолжения специального лечения в Польшу, а при необходимости - дальше в лучшие клиники Европы и мира”, - сообщила первая леди.

Напомним

Первая леди Елена Зеленская ранее обратилась к миру, чтобы напомнить - “каждый день нашей борьбы увеличивает цену, которую Украина платит за сохранение европейских ценностей”.