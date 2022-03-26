До Польщі з України прибули на лікування ще 30 онкохворих дітей - Зеленська
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. З України до Польщі сьогодні прибуло ще 30 онкохворих дітей для проходження лікування. Про це повідомила у Facebook перша леді України Олена Зеленська, пише УНН.
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“30 дітей прибули в Республіку Польща у супроводі восьми бригад швидкої допомоги з Польщі, Німеччини та Чехії”, - написала Зеленська.
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Вона також розповіла історію Паші, сина українського військового, у якого перед війною виявили рідкісну онкологію.
“Паша потрапив у "рейс життя" – коли через Львів, хворих діток відправляють для продовження спеціального лікування до Польщі, а за необхідності – далі до найкращих клінік Європи та світу”, - повідомила перша леді.
Нагадаємо
Перша леді Олена Зеленська раніше звернулася до світу, щоб нагадати - “кожен день нашої боротьби збільшує ціну, яку Україна платить за збереження європейських цінностей”.