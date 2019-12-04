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В НАБУ в этом году поступило почти 200 производств от других органов

В НАБУ в этом году поступило почти 200 производств от других органов

Киев  •  УНН

 • 14731 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Национальное антикоррупционное бюро Украины в этом году поступило почти 200 уголовных производств от других органов. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в главном подразделении детективов НАБУ.

"... в течение 2018 году до Национального бюро поступило 317 уголовных производств от других органов (в том числе с судов), которые принято к производству детективами. За 9 месяцев 2019 поступило 196 таких уголовных производств. Учет по этому критерию ведется ежеквартально", - говорится в ответе.

Напомним, дела, в которых фигурирует эксминистр природных ресурсов Украины Николай Злочевский, частично передадут в НАБУ, ГБР и СБУ. Также в НАБУ сообщили, что в их ведении уже есть два производства по Злочевскому, в частности, речь идет о выдаче лицензий на добычу полезных ископаемых.

Как сообщалось ранее, ГПУ передала НАБУ часть материалов дела по схемам в "оборонке" еще в 2017 году.

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