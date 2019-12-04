До НАБУ в цьому році надійшло майже 200 проваджень від інших органів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. До Національного антикорупційного бюро України у цьому році надійшло майже 200 кримінальних проваджень від інших органів. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у головному підрозділі детективів НАБУ.
“...упродовж 2018 року до Національного бюро надійшло 317 кримінальних проваджень від інших органів ( у тому числі із судів), які прийнято до провадження детективами. За 9 місяців 2019 року надійшло 196 таких кримінальних проваджень. Облік за цим критерієм ведеться щоквартально”, — йдеться у відповіді.
Нагадаємо, справи, у яких фігурує ексміністр природних ресурсів України Микола Злочевський, частково передадуть до НАБУ, ДБР і СБУ. Також у НАБУ повідомили, що в їхньому віданні вже є два провадження щодо Злочевського, зокрема, мова йде про видачу ліцензій на видобуток корисних копалин.
Як повідомлялося раніше, ГПУ передала НАБУ частину матеріалів справи щодо схем в “оборонці” ще у 2017 році.