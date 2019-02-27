ГПУ передала НАБУ частину матеріалів справи щодо схем в "оборонці" ще у 2017 році

"На початку 2017 року в ході санкціонованих судом обшуків у причетних до функціонування підприємства ТзОВ "Оптимумспецдеталь" були вилучені докази, які вказують на можливість розкрадання коштів в особливо великому розмірі. У тому ж році у вилучених документах вбачалась також можливість певного впливу цих ділків на працівників НАБУ. У зв’язку із цим частину з вилучених документів – приблизно 80 аркушів – ми того ж року передали НАБУ, яке ще раніше за нас, з початку 2016 року, розслідувало діяльність цієї структури", – зазначив генпрокурор.

За його словами, наразі ГПУ в межах своєї підслідності встановила двох причетних до махінацій із закупівлею деталей для виробництва української зброї, втім НАБУ, у межах його компетенції, може висунути підозри й іншим причетним до різних схем в оборонному комплексі особам – у тому числі й керівникам державних підприємств.

Нагадаємо, вчора з'явилась інформація, що детективи НАБУ проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні , та нададуть їй належну оцінку.

Як повідомляв УНН, Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування.

Крім того, у ГПУ запевнили, що підозри фігурантам справи щодо закупівлі деталей для виробництва зброї в Україні вручать протягом лічених днів.