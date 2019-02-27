ГПУ передала НАБУ частину матеріалів справи щодо схем в "оборонці" ще у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Генеральна прокуратура України передала частину матеріалів кримінального провадження щодо схем із фіктивною закупівлею деталей для виробництва української зброї Національному антикорупційному бюро ще 2017 року. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"На початку 2017 року в ході санкціонованих судом обшуків у причетних до функціонування підприємства ТзОВ "Оптимумспецдеталь" були вилучені докази, які вказують на можливість розкрадання коштів в особливо великому розмірі. У тому ж році у вилучених документах вбачалась також можливість певного впливу цих ділків на працівників НАБУ. У зв’язку із цим частину з вилучених документів – приблизно 80 аркушів – ми того ж року передали НАБУ, яке ще раніше за нас, з початку 2016 року, розслідувало діяльність цієї структури", – зазначив генпрокурор.
За його словами, наразі ГПУ в межах своєї підслідності встановила двох причетних до махінацій із закупівлею деталей для виробництва української зброї, втім НАБУ, у межах його компетенції, може висунути підозри й іншим причетним до різних схем в оборонному комплексі особам – у тому числі й керівникам державних підприємств.
Нагадаємо, вчора з'явилась інформація, що детективи НАБУ проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні , та нададуть їй належну оцінку.
Як повідомляв УНН, Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування.
Крім того, у ГПУ запевнили, що підозри фігурантам справи щодо закупівлі деталей для виробництва зброї в Україні вручать протягом лічених днів.