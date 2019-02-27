ГПУ передала НАБУ часть материалов дела по схемам в "оборонке" еще в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Украины передала часть материалов уголовного производства в отношении схем с фиктивной закупкой деталей для производства украинского оружия Национальном антикоррупционном бюро еще в 2017 году. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"В начале 2017 года в ходе санкционированных судом обысков в причастных к функционированию предприятия ООО "Оптимумспецдеталь" были изъяты доказательства, указывающие на возможность хищения средств в особо крупном размере. В том же году в изъятых документах усматривалась также возможность определенного влияния этих дельцов на работников НАБУ. В связи с этим часть из изъятых документов - примерно 80 листов - мы в том же году передали НАБУ, которое еще раньше нас, с начала 2016 года, расследовало деятельность этой структуры", - отметил генпрокурор.
По его словам, сейчас ГПУ в пределах своей подследственности установила двух причастных к махинациям с закупкой деталей для производства украинского оружия, впрочем НАБУ, в пределах его компетенции, может выдвинуть подозрения и другим причастным к разным схемам в оборонном комплексе лицам - в том числе и руководителям государственных предприятий.
Напомним, вчера появилась информация, что детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании, и предоставят ей надлежащую оценку.
Как сообщал УНН, Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.
Кроме того, в ГПУ заверили, что подозрения фигурантам дела о закупке деталей для производства оружия в Украине вручат в течение считанных дней.