В НАБУ ворвались неизвестные лица
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В помещение Национального антикоррупционного бюро Украины ворвались неизвестные, но в служебные кабинеты не добрались. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.
"По состоянию на сейчас можем сообщить: ворвались неизвестные. В данный момент анализируются записи с камер наблюдения. Меры безопасности повышены. К рабочим кабинетам они не добрались, доступа к служебным документам не имели", - рассказали в пресс-службе.
На прошлой неделе в сессионный зал Киевсовета ворвались активисты, устроили столкновения с депутатами. Сломали рабочее место 4 избранников, выбили двери 2-го этажа.