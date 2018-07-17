В НАБУ ворвались неизвестные лица

"По состоянию на сейчас можем сообщить: ворвались неизвестные. В данный момент анализируются записи с камер наблюдения. Меры безопасности повышены. К рабочим кабинетам они не добрались, доступа к служебным документам не имели", - рассказали в пресс-службе.

На прошлой неделе в сессионный зал Киевсовета ворвались активисты, устроили столкновения с депутатами. Сломали рабочее место 4 избранников, выбили двери 2-го этажа.