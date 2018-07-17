До НАБУ увірвалися невідомі особи

"Станом на зараз можемо повідомити: увірвалися невідомі. У даний момент аналізуються записи з камер спостереження. Заходи безпеки підвищені. До робочих кабінетів вони не дісталися, доступу до службових документів не мали", - розповіли у прес-службі.

Нагадаємо, минулого тижня у сесійну залу Київради увірвалися активісти, влаштували сутички з депутатами. Зламали робоче місце 4 обранців, вибили двері 2-го поверху.