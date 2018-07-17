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До НАБУ увірвалися невідомі особи

До НАБУ увірвалися невідомі особи

Київ • УНН

 • 12055 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. До приміщення Національного антикорупційного бюро України увірвалися невідомі особи, але до службових кабінетів не дісталися. Про це повідомили УНН у прес-службі НАБУ.

"Станом на зараз можемо повідомити: увірвалися невідомі. У даний момент аналізуються записи з камер спостереження. Заходи безпеки підвищені. До робочих кабінетів вони не дісталися, доступу до службових документів не мали", - розповіли у прес-службі.

Нагадаємо, минулого тижня у сесійну залу Київради увірвалися активісти, влаштували сутички з депутатами. Зламали робоче місце 4 обранців, вибили двері 2-го поверху.

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