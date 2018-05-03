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К месту возгорания в Балаклее направили еще 2 пожарных танка

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. По состоянию на 19:00 на место пожара на бывшей технической территории 65 арсенала в Балаклее Харьковской области дополнительно направлено еще 2 пожарных танка, с помощью вертолета осуществляется воздушная разведка. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины, передает УНН.

К месту возгорания в Балаклее направили еще 2 пожарных танка

"В настоящее время на месте происшествия работают 4 пожарных расчета от Вооруженных Сил Украины и 6 - от ГСЧС. Для ликвидации пожара привлечены 2 пожарных танка, инженерная машину разграждения, 8 пожарных автомобилей, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. Также дополнительно направлено еще 2 пожарных танка. Осуществляется воздушная разведка с помощью вертолета, привлечены подразделения Военной службы правопорядка в ВС Украины для оцепления территории", - говорится в сообщении.

Также указано, что жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины и местного населения нет.

К месту инцидента доставили оперативную рабочую группу от Вооружение ВСУ и Минобороны Украины.

"Сейчас есть задымление территории, однако очагов пожара не наблюдается", - прокомментировали в Генштабе ВСУ.

Напомним, 3 мая на технической площадке арсеналов в Балаклее в Харьковской области по состоянию на 15:30 произошло 40 взрывов боеприпасов.

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