До місця загоряння у Балаклії направили ще 2 пожежні танки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Станом на 19:00 на місце пожежі на колишній технічній території 65 арсеналу у Балаклії Харківської області додатково направлено ще 2 пожежні танки, за допомогою вертольота здійснюється повітряна розвідка. Про це повідомила прес-служба Генерального штабу Збройних сил України, передає УНН.
"На даний час на місці події працюють 4 пожежних розрахунки від Збройних Сил України та 6 - від ДСНС. Для ліквідації пожежі залучено 2 пожежні танки, інженерну машину розгородження, 8 пожежних автомобілів, літак Ан-32 та вертоліт Мі-8. Також додатково направлено ще 2 пожежні танки. Здійснюється повітряна розвідка за допомогою вертольота, залучено підрозділи Військової служби правопорядку у ЗС України для оточення території", – йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що жертв, поранених, травмованих та загиблих серед військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та місцевого населення немає.
До місця інциденту доправили оперативну робочу групу від Озброєння ЗСУ та Міноборони України.
"Наразі є задимлення території, проте осередків пожежі не спостерігається", – прокоментували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, 3 травня на технічному майданчику арсеналів у Балаклії у Харківській області станом на 15:30 відбулося 40 вибухів боєприпасів.