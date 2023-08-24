К меморандуму о развитии Крыма после деоккупации уже присоединились 15 бизнесов

Цитата

«Более 15 международных, национальных и локальных бизнесов уже присоединились к открытому меморандуму по восстановлению и развитию предпринимательства на Крымском полуострове после его деоккупации», - говорится в сообщении.

Детали

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что временная оккупация полуострова превратила его в символ имперской, антигуманной, террористической и шовинистской сущности россии.

«Однако сегодня мы говорим о другом будущем Крыма. С возобновлением после временной оккупации, с развитием инфраструктуры, с возвратом инвестиций, туристов, свободы говорить и действовать. Мы создадим в Крыму крупнейший технологический центр Восточной Европы. Свободные экономические зоны, отмена валютного регулирования, современная цифровая инфраструктура и безграничные возможности обучения и саморазвития. Вместе с Украиной в Крым вернется достойный уровень жизни», – отметил Кубраков.

Несмотря на фактическое уничтожение россией экономики, бизнеса и туризма на полуострове, несмотря на потери от экологического терроризма, он станет лучше, чем был, уверена заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Азархина.

Дополнение

Заместитель постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Ольга Курышко представила портал We Build Crimea. Он имеет целью объединить национальные и международные бизнесы для развития освобожденного, экономически независимого и развитого Крыма.