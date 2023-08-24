До меморандуму про розвиток Криму після деокупації вже долучилося 15 бізнесів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. До відкритого меморандуму щодо відновлення та розвитку Криму після деокупації вже долучилося понад 15 бізнесів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
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«Понад 15 міжнародних, національних та локальних бізнесів вже долучилися до відкритого меморандуму щодо відновлення та розвитку підприємництва на Кримському півострові після його деокупації», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Віце-премʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що тимчасова окупація півострова перетворила його на символ імперської, антигуманної, терористичної та шовіністської сутності росії.
«Однак сьогодні ми говоримо про інше майбутнє Криму. З відновленням після тимчасової окупації, з розвитком інфраструктури, з поверненням інвестицій, туристів, свободи говорити та діяти. Ми створимо у Криму найбільший технологічний Центр Східної Європи. Вільні економічні зони, скасування валютного регулювання, сучасна цифрова інфраструктура та безмежні можливості для навчання та саморозвитку. Разом з Україною у Крим повернеться гідний рівень життя”, - зазначив Кубраков.
Попри фактичне знищення росією економіки, бізнесу і туризму на півострові, попри втрати від екологічного тероризму він стане кращим, аніж був, впевнена заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна.
Доповнення
Заступниця постійної представниці Президента України в АР Крим Ольга Куришко презентувала портал We Build Crimea. Він має на меті об’єднати національні та міжнародні бізнеси задля розбудови звільненого, економічно незалежного та розвиненого Криму.