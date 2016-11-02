В Макеевку прибыли 25 наемников из России

"Текущая неукомплектованность подразделений личного состава "1-го АК ДНР" в основном покрывается за счет доукомплектования российскими наемниками. Так, в военкомат Макеевки прибыла группа (около 25 человек) наемников из Санкт-Петербурга (РФ), большинство из которых ранее принимали участие в боевых действиях в Чечне", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что этих наемников направляют на должности заместителей командиров взводов мотострелковых и минометных подразделений.