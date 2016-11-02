До Макіївки прибули 25 найманців з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Підрозділи бойовиків у "ДНР" доукомплектовують російськими найманцями, зокрема, до Макіївки прибули 25 військових з РФ. Про це на сторінці у Facebook повідомляє координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
"Поточна неукомплектованість підрозділів особового складу "1-го АК ДНР" в основному покривається за рахунок доукомплектування російськими найманцями. Так, до військкомату Макіївки прибула група (близько 25 осіб) найманців з Санкт-Петербурга (РФ), більшість з яких раніше брали участь в бойових діях в Чечні", - йдеться у повідомленні.
У повідомленні зазначається, що цих найманців направляють на посади заступників командирів взводів мотострілкових і мінометних підрозділів.