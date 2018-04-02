В Литву не впустили фуру с российскими номерами из-за радиации
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT) на Трибоньском КПП в субботу, 31 марта, получили информацию о превышении допустимого уровня радиации груза тягача с российскими номерами. Об этом сообщает издание DW со ссылкой на пресс-службу VSAT, передает УНН.
Сообщается, что во время прохождения через портальные радиационные ворота тягача Volvo с полуприцепом Schmitz, который прибыл из Беларуси, было установлено, что уровень ионизирующего излучения от его груза в 7,5 раза превышает допустимую норму.
На автомобиле были российские номера. Управлял транспортным средством гражданин Беларуси. После осмотра было установлено, что документы водителя в порядке. Груз - строительные материалы - предназначался для дальнейшей транспортировки в Германию.
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Источник излучения - изотопы радия.
При дополнительной проверке стройматериалов с помощью переносного дозиметра было установлено, что их радиоактивный фон составлял 1,5 мкЗв в час - при допустимых показателях в 0,2 мкЗв в час. Источником излучения оказались изотопы радия-226.
Въезд в Литву для транспортного средства был закрыт. После завершения формальностей вечером 31 марта он вернулся на территорию Беларуси.