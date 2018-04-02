В Литву не впустили фуру с российскими номерами из-за радиации

Сообщается, что во время прохождения через портальные радиационные ворота тягача Volvo с полуприцепом Schmitz, который прибыл из Беларуси, было установлено, что уровень ионизирующего излучения от его груза в 7,5 раза превышает допустимую норму.

На автомобиле были российские номера. Управлял транспортным средством гражданин Беларуси. После осмотра было установлено, что документы водителя в порядке. Груз - строительные материалы - предназначался для дальнейшей транспортировки в Германию.

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Источник излучения - изотопы радия.

При дополнительной проверке стройматериалов с помощью переносного дозиметра было установлено, что их радиоактивный фон составлял 1,5 мкЗв в час - при допустимых показателях в 0,2 мкЗв в час. Источником излучения оказались изотопы радия-226.

Въезд в Литву для транспортного средства был закрыт. После завершения формальностей вечером 31 марта он вернулся на территорию Беларуси.