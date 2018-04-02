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До Литви не впустили фуру з російськими номерами через радіацію

До Литви не впустили фуру з російськими номерами через радіацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Співробітники Служби охорони державного кордону Литви (VSAT) на Трібоньському КПП в суботу, 31 березня, отримали інформацію про перевищення допустимого рівня радіації вантажу тягача з російськими номерами. Про це повідомляє видання DW з посиланням на прес-службу VSAT, передає УНН.

Повідомляється, що під час проходження через портальні радіаційні ворота тягача Volvo з напівпричепом Schmitz, який прибув з Білорусі, було встановлено, що рівень іонізуючого випромінювання від його вантажу в 7,5 рази перевищує допустиму норму.
На автомобілі були російські номери. Керував транспортним засобом громадянин Білорусі. Після огляду було встановлено, що документи водія - в порядку. Вантаж - будівельні матеріали - призначався для подальшого транспортування до Німеччини.

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Джерело випромінювання - ізотопи радію.

При додатковій перевірці будматеріалів за допомогою переносного дозиметра було встановлено, що їх радіоактивний фон становив 1,5 мкЗв на годину - при допустимих показниках в 0,2 мкЗв на годину. Джерелом випромінювання виявилися ізотопи радію-226.

В'їзд в Литву для транспортного засобу був закритий. Після завершення формальностей увечері 31 березня він повернувся на територію Білорусі.

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