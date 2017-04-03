В больницы Днепра доставили детей из зоны АТО
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 3 апреля. УНН. В больницы Днепра доставили детей из зоны АТО. Об этом корреспонденту УНН сообщил директор Днепропетровской областной детской клинической больницы Александр Хитрик.
"Девять детей из разных линий АТО поступили на обследование днепровских медиков. Двое - в хирургическое отделение, семеро - в соматическое. Дети проходят обследование, после чего им назначат курс лечения. Для этого были выделены дополнительные средства областным советом для медицинского учреждения", - сообщил А.Хитрик.
Пациенты от 3 до 15 лет попали к медикам с различными заболеваниями и патологиями, которые вылечить в Донецкой области пока не представляется возможным по разным причинам: отсутствие врачей, медикаментов или места в медицинских учреждениях на востоке Украины.
Это уже третий борт с маленькими пациентами в этом году.
Отметим, с начала АТО в Днепропетровскую областную клиническую детскую больницу поступило более 1 тыс. 500 детей с Востока. Среди них и плановые, и ургентные пациенты.
Как сообщал УНН 27 марта, за выходные в больницу Днепропетровской областной клинической больницы имени И.Мечникова госпитализировали 11 бойцов.