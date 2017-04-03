До лікарень Дніпра доставили дітей із зони АТО
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 3 квітня. УНН. До лікарень Дніпра доставили дітей із зони АТО. Про це кореспонденту УНН повідомив директор Дніпропетровської обласної клінічної дитячої лікарні Олександр Хитрик.
“Дев’ять діток з різних ліній АТО поступили на обстеження до дніпровських медиків. Двоє — до хірургічного відділення, семеро — до соматичного. Діти проходять обстеженя, після чого їм назначать курс лікування. Для цього були виділені додаткові кошти обласною радою для медичного закладу”, — повідомив О.Хитрик.
Пацієнти від 3 до 15 років потрапили до медиків із різними захворюваннями та патологіями, які вилікувати на Донеччині поки не є можливим з різних причин: відсутність лікарів, медикаментів чи місця у медичних закладах на сході України.
Це вже третій борт з маленькими пацієнтами цього року.
Зазначимо, з початку АТО до Дніпропетровської обласної клінічної дитячої лікарні поступило більше 1 тис. 500 дітей зі Сходу. Серед них і планові, і ургентні пацієнти.
Як УНН повідомляв 27 березня, за вихідні до лікарні Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.Мечникова госпіталізували 11 бійців.