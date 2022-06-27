В Латвию прибыли системы ПВО для защиты Балтийского региона
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. На военной авиабазе в Лиелварде в Латвии развернули батарею зенитно-ракетного комплекса "NASAMS" класса "земля-воздух" для укрепление обороноспособности Балтийского региона, пишет УНН со ссылкой на Delfi.
Детали
Как заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, страна совместно с союзниками по НАТО начинает формировать бригаду международных сил. Он добавил, что развертывание современных систем ПВО в Латвии является подтверждением того, что "оборона и безопасность страны отвечают интересам всего альянса НАТО".
Сообщается, что вместе с ЗРК в Латвию также прибыли 85 военных, которые присоединились к около 500 испанским солдатам, уже находящимся в странах Балтии.
Цитата
"Сегодня, 26 июня, в связи с необходимостью укрепления обороноспособности Балтийского региона после российского вторжения в Украину на базе ВВС Национальных вооруженных сил в Лиелварде была развернута доставленная Испанией зенитно-ракетная батарея NASAMS", — говорится на странице Национальных ВС Латвии в Twitter.
Справочно
NASAMS, норвежская усовершенствованная ракетная система класса "земля — воздух", является системой ПВО средней дальности. По словам Пабрикса, в состав входят ракеты, радары, командный состав и обслуживающий персонал в подразделениях по 100 человек.
Šodien, 26. jūnijā, reaģējot uz nepieciešamību stiprināt Baltijas reģiona aizsardzības spējas pēc Krievijas īstenotā iebrukuma Ukrainā, NBS Gaisa spēku bāzē Lielvārdē izvietota Spānijas piegādāta zeme-gaiss zenītraķešu NASAMS baterija.#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/vvuYhYlJLR— NBS (@Latvijas_armija) June 26, 2022