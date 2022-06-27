До Латвії прибули системи ППО для захисту Балтійського регіону

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Як зазначив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, країна спільно із союзниками по НАТО починає формувати бригаду міжнародних сил. Він додав, що розгортання сучасних систем ППО у Латвії є підтвердженням, що "оборона і безпека країни відповідають інтересам усього альянсу НАТО".

Повідомляється, що разом із ЗРК до Латвії також прибули 85 військових, які приєдналися до близько 500 іспанських солдатів, що вже перебувають у країнах Балтії.

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"Сьогодні, 26 червня, у зв'язку з необхідністю зміцнення обороноздатності Балтійського регіону після російського вторгнення в Україну на базі ВПС Національних збройних сил в Лієлварді було розгорнуто доставлену Іспанією зенітно-ракетну батарею NASAMS", - йдеться на сторінці Національних ЗС Латвії у Twitter.

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NASAMS, норвезька вдосконалена ракетна система класу "земля — повітря", є системою ППО середньої дальності. За словами Пабрікса, до складу входять ракети, радари, командний склад та обслуговуючий персонал у підрозділах по 100 осіб.

Šodien, 26. jūnijā, reaģējot uz nepieciešamību stiprināt Baltijas reģiona aizsardzības spējas pēc Krievijas īstenotā iebrukuma Ukrainā, NBS Gaisa spēku bāzē Lielvārdē izvietota Spānijas piegādāta zeme-gaiss zenītraķešu NASAMS baterija.#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/vvuYhYlJLR