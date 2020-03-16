В Киев сегодня доставят еще 4 тыс. тестов для выявления коронавируса - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Киеве сейчас есть пять тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции, еще четыре тысячи должны доставить сегодня. Об этом заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.
"Тесты на сегодняшний день - 5000. Сегодня доезжают 4000, проходят растаможку. К концу недели будем иметь еще плюс тысячу тестов, которые работают по другому принципу - не по крови, а по слюне", - сказал Поворозник.
Напомним, в Киеве государственные и частные больницы провели более 60 обследований граждан на коронавирус, на сегодняшний день случаев заражения не зафиксировано.