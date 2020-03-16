До Києва сьогодні доставлять ще 4 тис. тестів для виявлення коронавірусу - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Києві наразі є п’ять тисяч тестів для виявлення коронавірусної інфекції, ще чотири тисячі мають доставити сьогодні. Про це заявив на брифінгу щодо введення у Києві додаткових протиепідемічних заходів та обмежень для запобігання розповсюдження коронавірусу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент УНН.
"Тести є на сьогоднішній день - 5 тисяч. Сьогодні доїжджають 4 тисячі, проходять розтаможку. До кінця тижня будемо мати ще плюс тисячу тестів, які працюють по іншому принципу - не по крові, а по слині", - сказав Поворозник.
Нагадаємо, у Києві державні та приватні лікарні провели понад 60 обстежень громадян на коронавірус, на сьогоднішній день випадків зараження не зафіксовано.