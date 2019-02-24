В Кабинет Министров направили запрос о создании комиссии по вопросам пропавших без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Кабинет Министров Украины первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко направила запрос о создании комиссии по вопросам пропавших без вести, об этом она сообщила в комментарии корреспонденту УНН.
"Я направила в Кабинет Министров (Украина - ред.) запрос о создании соответствующей комiсii (по вопросам пропавших без вести - ред.). Жду ответ", - рассказала Геращенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в 2018 году подписал Закон "О правовом статусе лиц, пропавших без вести".
Как сообщал УНН, комиссия по вопросам пропавших без вести должна быть создана в течение трех месяцев с момента подписания закона "О правовом статусе лиц, пропавших без вести", то есть до начала ноября.