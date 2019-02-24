До Кабінету Міністрів спрямували запит щодо створення комісії з питань зниклих безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. До Кабінету Міністрів України перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко спрямувала запит щодо створення комісії з питань зниклих безвісти, про це вона повідомила у коментарі кореспонденту УНН.
"Я спрямувала до Кабінету Міністрів ( України – ред.) запит щодо створення вiдповiдної комiсii (з питань зниклих безвісти – ред.). чекаю вiдповiдь", - розповіла Геращенко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко у 2018 році підписав Закон "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти".
Як повідомляв УНН, комісія з питань зниклих безвісти має бути створена протягом трьох місяців з моменту підписання закону "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти", тобто до початку листопада.