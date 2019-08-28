К иностранке ворвались и ограбили в квартире в Одессе

Происшествие произошло в Малиновском районе Одессы.

"32-летняя иностранка, услышав через дверь предложение приобрести одеяла, не заподозрила плохого и впустила злоумышленников. Оказавшись в коридоре, один из правонарушителей схватил потерпевшую за шею и снял с нее золотые украшения, после чего вдвоем со своим сообщником скрылся на автомобиле", - указали в полиции.

Полицейские задержали подозреваемых на выезде из Одессы, когда те пытались покинуть город. Во время обыска транспортного средства были найдены чеки из ломбарда на похищенные украшения.

Следователями начато уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.

Напомним, в Киевской области банда "выбила" из бабушки деньги, которые она собирала на похороны.