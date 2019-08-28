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До іноземки увірвалися і пограбували у квартирі в Одесі

До іноземки увірвалися і пограбували у квартирі в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. До іноземки увірвалися і пограбували в орендованій квартирі в Одесі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в Одеській області.

Подія сталася в Малиновському районі Одеси.

"32-річна іноземка, почувши через двері пропозицію придбати ковдри, не запідозрила лихого та впустила зловмисників. Опинившись в коридорі, один з правопорушників схопив потерпілу за шию та зняв з неї золоті прикраси, після чого удвох зі своїм спільником втік на автомобілі", - вказали у поліції.

Поліцейські затримали підозрюваних на виїзді з Одеси, коли ті намагалися залишити місто. Під час обшуку транспортного засобу були знайдені чеки з ломбарду на викрадені прикраси.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Обох підозрюваних затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, на Київщині банда "вибила" з бабусі гроші, які вона збирала на поховання.

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