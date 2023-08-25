К энергосистеме подключили поврежденную из-за вражеских обстрелов прифронтовую ТЭС, без света из-за атаки рф жители 6 областей - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Энергетики восстановили генерацию поврежденной вражескими обстрелами прифронтовой ТЭС. Из-за обстрелов, непогоды и технологических нарушений без электроэнергии частично оказались жители 8 областей, сообщило ситуацию в энергосистеме Минэнерго, передает УНН.
Ситуация в прифронтовых областях
На одной из ТЭС энергетики ликвидируют повреждения, вызванные вражеским обстрелом. После работ станция частично возобновила генерацию электроэнергии и подключена к энергосистеме.
Из-за обстрелов остаются обесточенными часть абонентов в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Отключение света
В Васильковском районе Киевской области из-за технологического повреждения отключилась линия электропередачи 10 кВ. Без света остались около 1,5 тысячи абонентов. Через несколько часов после проведения ремонтных работ всех потребителей запитали.
В результате грозового шторма обесточены 6 населенных пунктов в Одесской области. Без света более тысячи потребителей. Место повреждения сетей установлено, продолжаются восстановительные работы.
Генерация
Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который может происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной.
Последствия подрыва Каховской ГЭС
В Херсоне остаются обесточенными около 10,3 тысячи потребителей. Энергетики начали подключение абонентов в микрорайоне Остров: уже возобновили подачу света для жителей нескольких пятиэтажек и работают над дальнейшим восстановлением электроснабжения.
Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 16,12 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Экспорт и импорт
Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 90,00 МВт*ч. Экспорт отсутствует.