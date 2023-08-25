К энергосистеме подключили поврежденную из-за вражеских обстрелов прифронтовую ТЭС, без света из-за атаки рф жители 6 областей - Минэнерго

ukru
19:26 • 18058 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 65146 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 101677 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 102504 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 92090 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 85933 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108329 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130708 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 167294 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 198644 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 39218 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 107597 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 102511 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 100666 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 35414 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 167294 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 198644 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 141156 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 147784 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 184359 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 35414 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 100666 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119380 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155151 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162077 просмотра
Актуальное
К энергосистеме подключили поврежденную из-за вражеских обстрелов прифронтовую ТЭС, без света из-за атаки рф жители 6 областей - Минэнерго

К энергосистеме подключили поврежденную из-за вражеских обстрелов прифронтовую ТЭС, без света из-за атаки рф жители 6 областей - Минэнерго

Киев • УНН

 • 604577 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Энергетики восстановили генерацию поврежденной вражескими обстрелами прифронтовой ТЭС. Из-за обстрелов, непогоды и технологических нарушений без электроэнергии частично оказались жители 8 областей, сообщило ситуацию в энергосистеме Минэнерго, передает УНН.

Ситуация в прифронтовых областях

На одной из ТЭС энергетики ликвидируют повреждения, вызванные вражеским обстрелом. После работ станция частично возобновила генерацию электроэнергии и подключена к энергосистеме.

Из-за обстрелов остаются обесточенными часть абонентов в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Отключение света

В Васильковском районе Киевской области из-за технологического повреждения отключилась линия электропередачи 10 кВ. Без света остались около 1,5 тысячи абонентов. Через несколько часов после проведения ремонтных работ всех потребителей запитали.

В результате грозового шторма обесточены 6 населенных пунктов в Одесской области. Без света более тысячи потребителей. Место повреждения сетей установлено, продолжаются восстановительные работы.

Генерация

Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который может происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

В Херсоне остаются обесточенными около 10,3 тысячи потребителей. Энергетики начали подключение абонентов в микрорайоне Остров: уже возобновили подачу света для жителей нескольких пятиэтажек и работают над дальнейшим восстановлением электроснабжения.

Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 16,12 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Экспорт и импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 90,00 МВт*ч. Экспорт отсутствует.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы