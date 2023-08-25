До енергосистеми підключили пошкоджену через ворожі обстріли прифронтову ТЕС, без світла через атаки рф жителі 6 областей - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Енергетики відновили генерацію пошкодженої ворожими обстрілами прифронтової ТЕС. Через обстріли, негоду та технологічні порушення без електроенергії частково опинились жителі 8 областей, повідомило ситуацію в енергосистемі Міненерго, передає УНН.
Ситуація у прифронтових областях
На одній з ТЕС енергетики ліквідовують пошкодження, спричинені ворожим обстрілом. Після робіт станція частково відновила генерацію електроенергії і підключена до енергосистеми.
Через обстріли залишаються знеструмленими частина абонентів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківський, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Відключення світла
У Васильківському районі Київської області через технологічне пошкодження відключилася лінія електропередачі 10 кВ. Без світла залишилися близько 1,5 тисячі абонентів. За кілька годин після проведення ремонтних робіт усіх споживачів заживили.
Внаслідок грозового шторму знеструмлено 6 населених пунктів в Одеській області. Без світла більше тисячі споживачів. Місце пошкодження мереж встановлено, тривають відновлювальні роботи.
Генерація
Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який може відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної.
Наслідки підриву Каховської ГЕС
У Херсоні залишаються знеструмленими близько 10,3 тисячі споживачів. Енергетики почали підключення абонентів у мікрорайоні Острів: вже поновили подачу світла для мешканців кількох п’ятиповерхівок і працюють над подальшим відновленням електропостачання.
Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 16,12 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Експорт та імпорт
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 90,00 МВт*год. Експорт відсутній.