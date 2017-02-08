К блокаде Донбасса присоединились бойцы ВСУ - нардеп

"Посмотрев на полицейский произвол и обливание по ТВ дерьмом ветеранов Войны за Независимость, 30 бойцов ВСУ взяли отпуск и решили провести его со своими боевыми товарищами на позициях Штаба блокады торговли с оккупантами. Ребята только что приехали на базу штаба", - написал нардеп.

По его словам, к ним планируют присоединиться и другие бойцы с разных концов фронта.

"Разбудили, напустили мороза, ищем сейчас где разместить, а нам звонят и говорят, что с разных концов фронта и тыла едут к нам еще!", - написал он.

Как сообщал УНН, в ближайшие дни активисты заблокируют еще одну ветку железной дороги на Донбассе.