К блокаде Донбасса присоединились бойцы ВСУ - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. К блокаде оккупированного Донбасса присоединились бойцы Вооруженных Сил Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Семен Семенченко, который находился на месте происшествия, передает УНН.
"Посмотрев на полицейский произвол и обливание по ТВ дерьмом ветеранов Войны за Независимость, 30 бойцов ВСУ взяли отпуск и решили провести его со своими боевыми товарищами на позициях Штаба блокады торговли с оккупантами. Ребята только что приехали на базу штаба", - написал нардеп.
По его словам, к ним планируют присоединиться и другие бойцы с разных концов фронта.
"Разбудили, напустили мороза, ищем сейчас где разместить, а нам звонят и говорят, что с разных концов фронта и тыла едут к нам еще!", - написал он.
Как сообщал УНН, в ближайшие дни активисты заблокируют еще одну ветку железной дороги на Донбассе.