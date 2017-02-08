До блокади Донбасу приєдналися бійці ЗСУ – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. До блокади окупованого Донбасу приєдналися бійці Збройних Сиил України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Семен Семенченко, який перебував на місці події, передає УНН.
“Подивившись на поліцейське свавілля і поливання по ТБ лайном ветеранів Війни за Незалежність, 30 бійців ЗСУ взяли відпустку і вирішили провести його зі своїми бойовими товаришами на редутах Штаб блокади торгівлі з окупантами. Хлопці тільки що приїхали на базу Штабу”, — написав нардеп.
За його словами, до них планують приєднатися і інші бійці з різних кінців фронту.
“Розбудили, напустили морозу, шукаємо зараз де розмістити, а нам дзвонять і кажуть що з різних кінців фронту і тилу їдуть до нас ще!” — написав він.
Як повідомляв УНН, найближчими днями активісти заблокують ще одну гілку залізничної дороги на Донбасі.