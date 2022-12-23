В беларусь прибыла очередная партия российских ЗРК «Тор-М2К»
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В беларусь из россии прибыла очередная партия зенитных ракетных комплексов «Тор-М2К». Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение министерства обороны республики.
Детали
Уточняется, что партия вооружений получена в рамках существующего межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве беларуси и россии. В ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части, куда они предназначены. Личный состав уже прошел подготовку и успешно освоил эти комплексы.
Белорусская сторона отмечает, что это эффективное средство поражения различного типа воздушных целей - как высокоскоростных, так и низкоскоростных на достаточно широком спектре высот.
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