До Білорусі прибула чергова партія російських ЗРК «Тор-М2К»

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Уточнюється, що партію озброєнь отримано в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво білорусі та росії. Найближчими днями ці комплекси надійдуть до з'єднань і військових частин, куди вони призначені. Особовий склад уже пройшов підготовку та успішно освоїв ці комплекси.

Білоруська сторона зазначає, що це ефективний засіб ураження різного типу повітряних цілей – як високошвидкісних, так і низькошвидкісних на досить широкому спектрі висот.

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