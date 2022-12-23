До Білорусі прибула чергова партія російських ЗРК «Тор-М2К»
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. До білорусі з росії прибула чергова партія зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення міністерства оборони республіки.
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Уточнюється, що партію озброєнь отримано в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво білорусі та росії. Найближчими днями ці комплекси надійдуть до з'єднань і військових частин, куди вони призначені. Особовий склад уже пройшов підготовку та успішно освоїв ці комплекси.
Білоруська сторона зазначає, що це ефективний засіб ураження різного типу повітряних цілей – як високошвидкісних, так і низькошвидкісних на досить широкому спектрі висот.
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