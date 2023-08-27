В Беларусь на учения прибыли военные из Кыргызстана и Таджикистана - Беларускі Гаюн

Детали

В беларусь прибыли военные из Кыргызстана и Таджикистана. Военные этих стран прибыли в беларусь для участия в учениях ОДКБ "Боевое братство-2023", которые состоятся в беларуси с 1 по 6 сентября.

Военный контингент этих стран прилетел в беларусь на борту Ил-76МД ВКС РФ (RA-78850), который приземлился на аэродроме "Барановичи" в 13:30, сообщает мониторинговая группа

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