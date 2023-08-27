До білорусі на навчання прибули військові з Киргизстану і Таджикистану – Беларускі Гаюн

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До білорусі прибули військові з Киргизстану і Таджикистану. Військові цих країн прибули до Білорусі для участі в навчаннях ОДКБ "Бойове братерство-2023", які відбудуться в Білорусі з 1 до 6 вересня.

Військовий контингент цих країн прилетів до білорусі на борту Іл-76МД ВКС РФ (RA-78850), який приземлився на аеродромі "Барановичі" о 13:30, повідомляє моніторингова група

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