До білорусі на навчання прибули військові з Киргизстану і Таджикистану – Беларускі Гаюн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Моніторингова група "Белрускі Гаюн" повідомила про прибуття до рб військових із Таджикистану та Киргистану для участі в навчаннях ОДКБ "Бойове братерство-2023", повідомляє УНН.
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До білорусі прибули військові з Киргизстану і Таджикистану. Військові цих країн прибули до Білорусі для участі в навчаннях ОДКБ "Бойове братерство-2023", які відбудуться в Білорусі з 1 до 6 вересня.
Військовий контингент цих країн прилетів до білорусі на борту Іл-76МД ВКС РФ (RA-78850), який приземлився на аеродромі "Барановичі" о 13:30, повідомляє моніторингова група
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