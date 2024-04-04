До 400 млн долларов в годовом измерении может потерять Украина при продолжении блокировки на границе - МинАгро

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
ukrainaУкраина
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  2133 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  25524 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  49095 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  132700 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  133607 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  133194 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117082 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
3 апреля 2024, 11:28  •  159521 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

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Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
3 апреля 2024, 07:39  •  102056 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

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Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
3 апреля 2024, 06:45  •  105242 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

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1 апреля 2024, 09:33  •  275846 просмотра
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28 марта 2024, 13:27  •  544868 просмотра

До 400 млн долларов в годовом измерении может потерять Украина при продолжении блокировки на границе - МинАгро

В случае продолжения блокады на границе с Польшей Украина может терять до 400 миллионов долларов ежегодно из-за сокращения экспорта и недополучения бюджетных поступлений.

Экономика •   •  895 просмотра
До 400 млн долларов в годовом измерении может потерять Украина при продолжении блокировки на границе - МинАгро

ЮНИСЕФ: 124 ребенка погибли или были ранены от мин в Украине за два года

124 ребенка погибли или получили ранения от мин в Украине с момента полномасштабного вторжения россии, больше всего жертв - в Донецкой и Харьковской областях.

Общество •   •  2226 просмотра
ЮНИСЕФ: 124 ребенка погибли или были ранены от мин в Украине за два года

Макрон заявил, что "не сомневается", что россия нацелится на Олимпиаду в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон "не сомневается", что россия нацелится на Олимпийские игры 2024 года в Париже, признавая внешние риски для безопасности Игр.

спорт •   •  2115 просмотра
Макрон заявил, что "не сомневается", что россия нацелится на Олимпиаду в Париже

Украинская энергосистема может экспортировать электроэнергию только в определенные часы при ее избытке, сейчас экспорт практически нулевой - Кудрицкий

Импорт электроэнергии в Украине сейчас значительно превышает экспорт, причем экспорт почти нулевой из-за недавней волны массированных атак, тогда как импорт помогает сбалансировать систему, позволяя ограниченный экспорт только в определенные часы, когда есть избыток электроэнергии.

Экономика •   •  2660 просмотра
Украинская энергосистема может экспортировать электроэнергию только в определенные часы при ее избытке, сейчас экспорт практически нулевой - Кудрицкий

Одесситы, пострадавшие в результате атаки рф 2 марта, вскоре получат новое жилье - Кипер

Одесситы, пострадавшие от российской атаки 2 марта, вскоре получат новое жилье и компенсацию за разрушенное имущество: 12 владельцам уже сформированы соответствующие сертификаты в системе "Дія".

Общество •   •  3081 просмотра
Одесситы, пострадавшие в результате атаки рф 2 марта, вскоре получат новое жилье - Кипер

Макрон осудил "угрожающие" комментарии российских властей после переговоров французского министра с шойгу

Президент Франции осудил "барочные и угрожающие комментарии" россии после переговоров между министрами обороны Франции и РФ.

Новости Мира •   •  3698 просмотра
Макрон осудил "угрожающие" комментарии российских властей после переговоров французского министра с шойгу

Министр иностранных дел Германии скептически оценила идею создания фонда на 100 миллиардов евро для Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила скептицизм относительно плана Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о создании 5-летнего фонда на 100 миллиардов евро для помощи Украине в борьбе с россией, ссылаясь на потенциальное дублирование с существующими механизмами финансирования ЕС.

Война •   •  5497 просмотра
Министр иностранных дел Германии скептически оценила идею создания фонда на 100 миллиардов евро для Украины

россияне открыли новую школу полиции в оккупированном Мариуполе - Центр сопротивления

россияне открыли в оккупированном Мариуполе очередное полицейское учебное заведение, где будут учиться 400 студентов, нарушая международное гуманитарное право.

Война •   •  5279 просмотра
россияне открыли новую школу полиции в оккупированном Мариуполе - Центр сопротивления

"Мы перешли к довоенному миру": министр обороны Британии призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

Как заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, члены НАТО должны срочно увеличить свои оборонные расходы сверх целевого показателя в 2% ВВП, чтобы укрепить оборону в нынешнем "довоенном мире".

Новости Мира •   •  4545 просмотра
"Мы перешли к довоенному миру": министр обороны Британии призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

Финляндия продлила закрытие пунктов пропуска на границе с россией

Финляндия решила оставить пункты пропуска на сухопутной границе с россией закрытыми "до дальнейшего уведомления" после 14 апреля из-за высокого риска возобновления и расширения миграции, что представляет угрозу национальной безопасности и общественному порядку.

Новости Мира •   •  4989 просмотра
Финляндия продлила закрытие пунктов пропуска на границе с россией