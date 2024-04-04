До 400 млн долларов в годовом измерении может потерять Украина при продолжении блокировки на границе - МинАгро

Из-за блокирования торговли, уменьшения объемов экспорта украинской продукции, с учетом потенциальных потерь украинских производителей, максимальный расчет убытков может достичь 400 млн долларов в годовом измерении. Впрочем последние переговоры подтвердили, что польская и украинская сторона могут взаимодействовать.

Об этом рассказал в телемарафоне заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает УНН.

На вопрос какие негативные последствия могут быть зафиксированы из-за блокирования границы, которое продолжается с конца прошлого года, заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий ответил следующее:

Первое, что мы видим, - блокируется торговля в две стороны. В том числе импорт. Мы систематически имеем расчеты Минфина, которые показывают, что от 6 до 9 млрд грн в месяц теряются бюджетом из-за недополучения доходов - отметил он.

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Второй фактор, по словам Высоцкого заключается в уменьшении объемов экспорта украинской продукции с добавленной стоимостью.

Это может быть вопрос нескольких 100 миллионов долларов в годовом измерении, прямых убытков - отметил представитель МинАгро.

Поэтому есть недопоступления в бюджет. Есть потенциальная потеря производителей из-за невозможности экспорта. Максимальный расчет убытков при продолжении блокировки - до 400 млн долларов в годовом измерении - подчеркнул заместитель министра.

В то же время чиновник пояснил, что сейчас между польской и украинской сторонами продолжается диалог и поиск взаимопонимания. С польской стороны есть заинтересованность в достижении договоренностей, которые могут быть найдены уже в апреле 2024 года.

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