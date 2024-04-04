"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
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Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
До 400 млн долларов в годовом измерении может потерять Украина при продолжении блокировки на границе - МинАгро
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Макрон заявил, что "не сомневается", что россия нацелится на Олимпиаду в Париже
Украинская энергосистема может экспортировать электроэнергию только в определенные часы при ее избытке, сейчас экспорт практически нулевой - Кудрицкий
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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
До 400 млн долларов в годовом измерении может потерять Украина при продолжении блокировки на границе - МинАгро
В случае продолжения блокады на границе с Польшей Украина может терять до 400 миллионов долларов ежегодно из-за сокращения экспорта и недополучения бюджетных поступлений.
ЮНИСЕФ: 124 ребенка погибли или были ранены от мин в Украине за два года
124 ребенка погибли или получили ранения от мин в Украине с момента полномасштабного вторжения россии, больше всего жертв - в Донецкой и Харьковской областях.
Макрон заявил, что "не сомневается", что россия нацелится на Олимпиаду в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон "не сомневается", что россия нацелится на Олимпийские игры 2024 года в Париже, признавая внешние риски для безопасности Игр.
Украинская энергосистема может экспортировать электроэнергию только в определенные часы при ее избытке, сейчас экспорт практически нулевой - Кудрицкий
Импорт электроэнергии в Украине сейчас значительно превышает экспорт, причем экспорт почти нулевой из-за недавней волны массированных атак, тогда как импорт помогает сбалансировать систему, позволяя ограниченный экспорт только в определенные часы, когда есть избыток электроэнергии.
Одесситы, пострадавшие в результате атаки рф 2 марта, вскоре получат новое жилье - Кипер
Одесситы, пострадавшие от российской атаки 2 марта, вскоре получат новое жилье и компенсацию за разрушенное имущество: 12 владельцам уже сформированы соответствующие сертификаты в системе "Дія".
Макрон осудил "угрожающие" комментарии российских властей после переговоров французского министра с шойгу
Президент Франции осудил "барочные и угрожающие комментарии" россии после переговоров между министрами обороны Франции и РФ.
Министр иностранных дел Германии скептически оценила идею создания фонда на 100 миллиардов евро для Украины
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила скептицизм относительно плана Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о создании 5-летнего фонда на 100 миллиардов евро для помощи Украине в борьбе с россией, ссылаясь на потенциальное дублирование с существующими механизмами финансирования ЕС.
россияне открыли новую школу полиции в оккупированном Мариуполе - Центр сопротивления
россияне открыли в оккупированном Мариуполе очередное полицейское учебное заведение, где будут учиться 400 студентов, нарушая международное гуманитарное право.
"Мы перешли к довоенному миру": министр обороны Британии призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону
Как заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, члены НАТО должны срочно увеличить свои оборонные расходы сверх целевого показателя в 2% ВВП, чтобы укрепить оборону в нынешнем "довоенном мире".
Финляндия продлила закрытие пунктов пропуска на границе с россией
Финляндия решила оставить пункты пропуска на сухопутной границе с россией закрытыми "до дальнейшего уведомления" после 14 апреля из-за высокого риска возобновления и расширения миграции, что представляет угрозу национальной безопасности и общественному порядку.