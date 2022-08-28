До 34° и местами дождь: какая погода ждет украинцев завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Новая рабочая неделя в некоторых областях Украины начнется с дождями, температура днем будет подниматься до 34° тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Ночью в восточных, северо-восточных, днем в западных и Житомирской областях будет кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 14-19°. Днем прогнозируют 29-34°, в западных областях 23-28°.
В Киевской области завтра
Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 14-19°, днем 29-34°. В Киеве ночью будет 16-18°, днем 30-32°.