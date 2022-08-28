До 34° та місцями дощ: яка погода чекає на українців завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Новий робочий тиждень у деяких областях України розпочнеться з дощами, температура вдень підвищуватиметься до 34° тепла. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Вночі у східних, північно-східних, вдень у західних та Житомирській областях буде короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 14-19°. Вдень прогнозують 29-34°, у західних областях 23-28°.
На Київщині завтра
Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 29-34°. У Києві вночі буде 16-18°, вдень 30-32°.