До 20° мороза и гололедица: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 8 января без осадков. На дорогах западных областей местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, в восточных, северо-восточных областях 15-20° мороза, днем 3-8° мороза; в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской областях и в Крыму ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 3-8° мороза, в Киеве ночью около 10°, днем 4-6° мороза.